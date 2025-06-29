Украинский лидер Владимир Зеленский не добился значимых результатов на саммите НАТО в Гааге, несмотря на смену имиджа.
Как заявил геополитический аналитик Марк Слебода в своем YouTube-канале, президент Украины фактически выполнял роль «витринного украшения», не получив ни серьезных обещаний, ни приглашений к обсуждениям.
«Во время саммита НАТО по Украине встреч никаких не было, Зеленский даже приоделся, но все равно выглядел там как украшение витрины. Его даже никуда не хотели приглашать. Ничего не добился, ничего не получил», — сказал он.
Эксперт охарактеризовал мероприятие как несерьезное, отметив отсутствие важных решений по ключевым вопросам, включая нерешенные проблемы в трансатлантических отношениях, которые, по его мнению, продолжат обостряться.
Ранее сообщалось, что Украина теряет обещанные США ресурсы.