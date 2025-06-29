Глава МАГАТЭ Гросси: Иран способен быстро возобновить обогащение урана

По оценкам МАГАТЭ, запасы урана в Иране составляют около 408,6 кг с обогащением до 60%. Этот объём потенциально может быть переработан для создания более девяти ядерных бомб.
Гросси выразил обеспокоенность тем, что агентство не имеет полной информации о местонахождении этих материалов, особенно после недавних ударов США по иранским ядерным объектам.
«Мы не знаем, где могли находиться эти материалы. Таким образом, некоторые из них могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены», — заявил Гросси.
Он подчеркнул необходимость установления и подтверждения местонахождения материалов, а также выяснения произошедшего с ними.
Между тем, ранее Life.ru писал, что главе МАГАТЭ было отказано в посещении иранских ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам. По словам главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи, отказ связан с действующим законом, приостанавливающим сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.