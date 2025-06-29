Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАГАТЭ Гросси: Иран способен быстро возобновить обогащение урана

Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы возобновить обогащение урана, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В интервью CBS News он подчеркнул, что Тегеран сохраняет возможность быстрого возврата к производству, используя каскады центрифуг.

Источник: Life.ru

По оценкам МАГАТЭ, запасы урана в Иране составляют около 408,6 кг с обогащением до 60%. Этот объём потенциально может быть переработан для создания более девяти ядерных бомб.

Гросси выразил обеспокоенность тем, что агентство не имеет полной информации о местонахождении этих материалов, особенно после недавних ударов США по иранским ядерным объектам.

«Мы не знаем, где могли находиться эти материалы. Таким образом, некоторые из них могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены», — заявил Гросси.

Он подчеркнул необходимость установления и подтверждения местонахождения материалов, а также выяснения произошедшего с ними.

Между тем, ранее Life.ru писал, что главе МАГАТЭ было отказано в посещении иранских ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам. По словам главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи, отказ связан с действующим законом, приостанавливающим сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше