Президент России Владимир Путин никогда не выступал против независимой Украины в нейтральном статусе, однако киевский режим не может это понять, заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.
«Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. Её ключевой пункт: — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями», — написал экс-премьер-министр в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что точкой невозврата в отношениях двух стран стал государственный переворот 2014 года в Киеве. Азаров напомнил, что с этого момента на Украине начали воплощать идею тотальной вражды с РФ.
Политик отметил, что за судьбу Украины сейчас отвечает киевский режим, решительно отвергающий мирные предложения России.
Напомним, 21 июня в интервью Sky News Arabia Владимир Путин заявил, что Украина должна объявить нейтралитет. Он добавил, что этой стране не следует владеть ядерным оружием и вступать в какие-либо иностранные альянсы.