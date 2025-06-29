Экс-премьер Украины Азаров заявил, что в Киеве так и не поняли Путина

«Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. Её ключевой пункт: — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями», — написал экс-премьер-министр в своём Telegram-канале.