Пушков заявил, что Зеленский сменил риторику в отношении конфликта с Россией

— Зеленский пытается доказать, что РФ не побеждает, что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу не обязательна победа Киева. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот глава киевского режима отыгрывает эту линию, — заявил он на программе «Право Знать» на RuTube, комментируя саммит Североатлантического альянса.