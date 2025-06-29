Украинский президент Владимир Зеленский сменил риторику в отношении РФ, пытаясь говорить уже не о победе в конфликте, а хотя бы о ничьей. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков.
— Зеленский пытается доказать, что РФ не побеждает, что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу не обязательна победа Киева. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот глава киевского режима отыгрывает эту линию, — заявил он на программе «Право Знать» на RuTube, комментируя саммит Североатлантического альянса.
По его словам, западные страны решили, что Украина — их филиал, и они будут защищать его до последнего.
— Но им желательно, чтобы президент США Дональд Трамп пришел на их сторону, ради этого и была вся лесть на саммите НАТО, — отметил сенатор.
28 июня издание Responsible Statecraft, финансируемое фондом Рокфеллера, сообщило о существовании неформального плана прекращения огня, который содержит 17 пунктов. В документе говорится о возможной фиксации линии соприкосновения и частичном смягчении антироссийских санкций.