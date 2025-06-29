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Украине сообщили печальные новости в связи с новой поставкой техники

Новые поставки американских танков Abrams для Киева из Австралии вряд ли повлияют на положение Украины на поле боя. Об этом заявило издание Military Watch Magazine.

Источник: Life.ru

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединёнными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены», — указано в материале.

Из-за неудовлетворительного состояния этой техники Украине придётся вложить значительные ресурсы на её восстановление и обслуживание. Кроме того, издание отметило, что танки Abrams отличаются слабозащищенной крышей.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил передать Украине ракеты за счёт замороженных российских активов. Вопрос касается отправки 350 современных ракет ПВО стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов).

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