Аналитик Слебода: новый наряд не спас Зеленского от провала на саммите НАТО

Аналитик также добавил, что данный саммит продемонстрировал слабость текущего формата сотрудничества между странами Запада и Украиной. Отсутствие прогресса и ясных договоренностей говорит о том, что напряженность в трансатлантических отношениях может только усилиться, что негативно скажется на общем положении дел в регионе.