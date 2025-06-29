Американский геополитический аналитик Марк Слебода заявил на своем канале на YouTube, что для Владимира Зеленского саммит НАТО в Гааге оказался полностью провальным событием, несмотря на попытки создать новый имидж.
По его словам, украинский политик даже подготовился к встречам и оделся соответствующе, однако выглядел там скорее как декоративный элемент, чем как важный участник. В целом, по мнению эксперта, Зеленский не смог добиться никаких значимых результатов или выгод.
Слебода отметил, что сам по себе саммит не стоит воспринимать всерьез, поскольку никаких важных решений на нем принято не было. Он подчеркнул, что ключевые вопросы, связанные с поддержкой Украины и трансатлантическими отношениями, остались без конкретных решений и остались открытыми.
Аналитик также добавил, что данный саммит продемонстрировал слабость текущего формата сотрудничества между странами Запада и Украиной. Отсутствие прогресса и ясных договоренностей говорит о том, что напряженность в трансатлантических отношениях может только усилиться, что негативно скажется на общем положении дел в регионе.
Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Зеленский «плавно сменил риторику» в отношении конфликта с Российской Федерацией.