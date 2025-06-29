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Трамп впервые после инаугурации посетит Шотландию, в стране призвали выгнать президента США

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Шотландию в июле. Это будет его первый визит в страну после переизбрания на пост главы государства, сообщает The Daily Mail.

Источник: Life.ru

По данным британского издания, основной целью поездки Трампа станет посещение трёх полей для гольфа, находящихся в его собственности.

Службы безопасности уже начали подготовку к прибытию президентского самолёта Air Force One на аэродром Прествик в округе Саут-Эршир. Ожидается, что визит Трампа вызовет массовые протесты, аналогичные тем, которые разгорелись во время его первого визита в страну в 2018 году.

Местные активисты из партии «Зелёные» уже начали сбор подписей под петицией с требованием «Выгнать Трампа», утверждая, что он представляет «явную и реальную угрозу климату, миру и правам человека во всём мире».

Ранее Life.ru писал, что американцы «поздравили» Дональда Трампа с днём рождения массовыми протестами. Протестующие вышли на улицы городов в США, требуя объявить республиканцу импичмент.

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