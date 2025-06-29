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«Ни поражения, ни уступок»: В США напомнили о главном козыре России

Политолог Докторов: Россия способна сдержать любую агрессию.

Источник: Комсомольская правда

Нанести стратегическое поражение России невозможно, и сама идея этого является бессмысленной. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Докторов.

Эксперт напомнил о главном козыре России, о котором могли забыть ее противники — ядерном оружии.

«И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону», — сказал Докторов на Youtube.

Ранее британский аналитик Меркурис увидел во фразе Путина о сокращении затрат на оборону сигнал о скорой победе над Украиной. Вот почему он пришел к такому выводу.

Тем временем Путин предупредил Европу, что ЕС может «сдохнуть», даже не успев напасть на Россию.

Напомним, представители стран-членов НАТО во время саммита в Гааге заявили о готовности увеличить расходы на оборону до необходимого объема.

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