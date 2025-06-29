Нанести стратегическое поражение России невозможно, и сама идея этого является бессмысленной. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Докторов.
Эксперт напомнил о главном козыре России, о котором могли забыть ее противники — ядерном оружии.
«И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону», — сказал Докторов на Youtube.
Ранее британский аналитик Меркурис увидел во фразе Путина о сокращении затрат на оборону сигнал о скорой победе над Украиной. Вот почему он пришел к такому выводу.
Тем временем Путин предупредил Европу, что ЕС может «сдохнуть», даже не успев напасть на Россию.
Напомним, представители стран-членов НАТО во время саммита в Гааге заявили о готовности увеличить расходы на оборону до необходимого объема.