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Безэкипажные катера ВСУ боятся подходить к побережью Крыма

Украинские националисты перестали запускать свои безэкипажные катера к побережью Крыма ближе, чем на 30 километров.

Украинские националисты перестали запускать свои безэкипажные катера к побережью Крыма ближе, чем на 30 километров. Об этом сообщил боец Добровольческого корпуса с позывным «Хрут», передает ТАСС.

«Защищающие побережье Крымского полуострова бойцы Добровольческого корпуса выиграли это противостояние, когда ВСУ, благодаря массовому уничтожению их дорогостоящих безэкипажных катеров, перестали подходить к Крыму на дистанцию 30 км», — рассказал он.

Хруст добавил, что добровольцы уже научились уничтожать БЭКи украинцев. И продолжают учиться, так как противник постоянно придумывает что-то новое. Но на каждую выдумка врага находится смекалка наших бойцов.

Боец рассказал, что ВСУ применяют несколько видом безэкипажных катеров. Есть БЭК-камикадзе на ближние и дальние (дрейфующие) дистанции. Некоторые из несут ракеты от ПЗРК, иные везут на борту FPV-дроны.