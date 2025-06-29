Безэкипажные катера ВСУ боятся подходить к побережью Крыма

Боец рассказал, что ВСУ применяют несколько видом безэкипажных катеров. Есть БЭК-камикадзе на ближние и дальние (дрейфующие) дистанции. Некоторые из несут ракеты от ПЗРК, иные везут на борту FPV-дроны.