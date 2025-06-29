Председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил об отсутствии у ООН желания установить истину о крымском референдуме, охарактеризовав непризнание организацией российского статуса полуострова как политическую слепоту.
Ранее Константинов заявил о готовности Крыма передать ООН документы, подтверждающие легитимность референдума 2014 года, отметив, что признание российского статуса региона станет значимым фактором для мирового сообщества.
По его словам, к сожалению, в ООН не проявляют стремления узнать правду о крымском референдуме и российском Крыме, упорно демонстрируя политическую слепоту и неуважение к волеизъявлению крымчан.
Он отметил, что ООН по-прежнему не проявляет инициативы в изучении оснований проведения крымского референдума и его соответствия международным стандартам.
«Организация сохраняет выжидательную позицию, вопреки нашей готовности предоставить все требуемые документы. Тем не менее, мы ожидаем их реакции», — подчеркнул Константинов.
Крым обрел статус российского региона в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На плебисците 96,77% участников в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, позицию Киева разделяют некоторые западные государства. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократически проголосовали за воссоединение с РФ в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.