ООН слепа по отношению к Крыму — Константинов

Крым обрел статус российского региона в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На плебисците 96,77% участников в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, позицию Киева разделяют некоторые западные государства. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократически проголосовали за воссоединение с РФ в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.