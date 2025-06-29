Сенат США одобрил бюджетный закон Трампа о налогах и сокращении расходов

Именно этот законопроект стал причиной споров между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Маск охарактеризовал проект как угрозу для экономики США и призвал его «убить». По мнению бизнесмена, Штаты могут оказаться в долговом рабстве.