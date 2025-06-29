Сенат США одобрил бюджетный закон Трампа о налогах и сокращении расходов

«В субботу вечером возглавляемый республиканцами Сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что ещё на один шаг приблизило его к принятию», — указано в материале.
Законопроект сокращает федеральные расходы и одновременно обеспечивает серьёзные налоговые льготы. По данным бюджетного управления Конгресса, такие меры приведут к увеличению бюджета дефицита и госдолга.
Именно этот законопроект стал причиной споров между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Маск охарактеризовал проект как угрозу для экономики США и призвал его «убить». По мнению бизнесмена, Штаты могут оказаться в долговом рабстве.