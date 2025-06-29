Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга

Законопроект продлит налоговые льготы, которые Трамп подписал в 2017 году, сократит финансирование социальных программ, таких как Medicaid и SNAP, но увеличит бюджет для реализации программ по обеспечению иммиграционного контроля. Проект также включает в себя увеличение военных расходов на $150 млрд в этом году и потолка госдолга до $4 трлн.