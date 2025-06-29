Артиллеристы «Востока» ликвидировали укрытия ВСУ с пехотой и антенны Starlink

«В результате работы воздушной и наземной разведки установлены координаты укрытий, в которых противник организовал опорные пункты. По целям нанесены точные артиллерийские удары, в ходе которых блиндажи были уничтожены вместе с находившимся в них личным составом ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.