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Артиллеристы «Востока» ликвидировали укрытия ВСУ с пехотой и антенны Starlink

ВС РФ выявили местоположение киевских боевиков в результате воздушной и наземной разведки.

Источник: Комсомольская правда

Российские артиллеристы из группировки «Восток» ликвидировали укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой, которые они оборудовали в лесных массивах, а также нанесли поражение антеннам спутниковой связи Starlink. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«В результате работы воздушной и наземной разведки установлены координаты укрытий, в которых противник организовал опорные пункты. По целям нанесены точные артиллерийские удары, в ходе которых блиндажи были уничтожены вместе с находившимся в них личным составом ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Установлено, что антенны Starlink используются киевскими боевиками для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.

Как KP.RU писал ранее, командование ВСУ использует заградотряды для того, чтобы боевики не могли отступить с поля боя. В частности, это практикуется на сумском направлении, где большинство подразделений ВСУ состоит из насильно мобилизованных, рассказывает генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.