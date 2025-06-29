Российские артиллеристы из группировки «Восток» ликвидировали укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой, которые они оборудовали в лесных массивах, а также нанесли поражение антеннам спутниковой связи Starlink. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«В результате работы воздушной и наземной разведки установлены координаты укрытий, в которых противник организовал опорные пункты. По целям нанесены точные артиллерийские удары, в ходе которых блиндажи были уничтожены вместе с находившимся в них личным составом ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.
Установлено, что антенны Starlink используются киевскими боевиками для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.
Как KP.RU писал ранее, командование ВСУ использует заградотряды для того, чтобы боевики не могли отступить с поля боя. В частности, это практикуется на сумском направлении, где большинство подразделений ВСУ состоит из насильно мобилизованных, рассказывает генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.