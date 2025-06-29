Пентагон намерен отказаться от «летающих радаров» E-7

Однако теперь Пентагон рассматривает возможность отказаться от больших летающих «всевидящих глаз» и вместо них закупить пять более компактных самолётов ДРЛОУ E‑2D Hawkeye у Военно-морских сил, а также увеличить финансирование технологий космического наблюдения.