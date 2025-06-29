Пентагон намерен отказаться от «летающих радаров» E-7

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки намерено отказаться от программы разработки и производства самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) Boeing / Northrop Grumman E-7 Wedgetail. Об этом стало известно из сообщения портала Defence Industry Europe.
Ранее планировалось заменить устаревший парк самолётов ДРЛО Boeing E‑3 AWACS Военно-воздушных сил США, заказав для армии два опытных и 26 серийных E-7. На эти цели уже было выделено 3,6 миллиарда долларов.
Однако теперь Пентагон рассматривает возможность отказаться от больших летающих «всевидящих глаз» и вместо них закупить пять более компактных самолётов ДРЛОУ E‑2D Hawkeye у Военно-морских сил, а также увеличить финансирование технологий космического наблюдения.
По словам высокопоставленного представителя военного ведомства, это решение обусловлено несколькими причинами. Одной из них является опасение за сохранность такой техники в условиях будущих конфликтов.
Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается потратить $3,4 млрд на создание истребителя нового поколения F-47.