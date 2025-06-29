В России разработали убийцу украинских дронов

«Беспилотное воздушное судно-перехватчик в виде свободно несущего моноплана содержит фюзеляж и трапециевидное крыло с размещенными на нем двигателями. При этом БВС-П выполнено по схеме “летающее крыло” и содержит сдвоенный стрелковый комплекс, систему конечного наведения, выполненную с возможностью управления на конечном участке полета», — говорится в сопроводительных документах.