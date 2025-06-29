В России разработали убийцу украинских дронов

Российские инженеры создали беспилотное воздушное судно-перехватчик, на вооружении которого стоит сдвоенный стрелковый комплекс. Он предназначен для уничтожения дронов противника и имеет высокую точность стрельбы, сообщает ТАСС.
«Беспилотное воздушное судно-перехватчик в виде свободно несущего моноплана содержит фюзеляж и трапециевидное крыло с размещенными на нем двигателями. При этом БВС-П выполнено по схеме “летающее крыло” и содержит сдвоенный стрелковый комплекс, систему конечного наведения, выполненную с возможностью управления на конечном участке полета», — говорится в сопроводительных документах.
Сдвоенный комплекс позволяет увеличивать радиус поражения. Инженеры разработали и специальное крепление для стрелкового комплекса, чтобы при стрельбе не было колебаний.
БВС оснащено модулем вычислителя, при помощи которого корректируется траектория полета. Это обеспечивает и точность прицеливания при полете на высокой скорости. По словам конструкторов, перехватчик станет эффективным средством борьбы с вражескими беспилотниками.
Ранее «МК» писал, что российские десантники в зоне спецоперации активно использую наземные дроны-роботы «Шанхай» и «Лягушка», разработанные для применения труднопроходимых местах.