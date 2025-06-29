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Минобороны: За ночь системы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над территорией РФ

БПЛА ликвидированы над Курской и Ростовской областями, а также Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью над российскими регионами уничтожено три дрона ВСУ силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают представители Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что по одному дрону Вооруженных сил Украины ликвидировано над территорией Курской и Ростовской областей, а также Республикой Крым.

Как KP.RU писал ранее, артиллеристы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили укрытия киевских боевиков с пехотой, оборудованные в лесных массивах, а также нанесли поражение антеннам спутниковой связи Starlink, которыми они пользовались для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.

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