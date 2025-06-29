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ВСУ атаковали РФ рекордно низким числом беспилотников

За прошедшую ночь над территорией России были сбиты три беспилотника ВСУ.

За прошедшую ночь над территорией России были сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

По одному БПЛА противник запустил в сторону трех регионов. Силы противовоздушной обороны уничтожили их над Крымом, Курской и Ростовской областями, добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы российского Добровольческого корпуса настолько эффективно стали уничтожать вражеские безэкипажные катера, что те теперь не подходят к крымскому побережью ближе, чем на 30 километров.

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