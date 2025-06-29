ВСУ атаковали РФ рекордно низким числом беспилотников

За прошедшую ночь над территорией России были сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
По одному БПЛА противник запустил в сторону трех регионов. Силы противовоздушной обороны уничтожили их над Крымом, Курской и Ростовской областями, добавили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что бойцы российского Добровольческого корпуса настолько эффективно стали уничтожать вражеские безэкипажные катера, что те теперь не подходят к крымскому побережью ближе, чем на 30 километров.
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