Постпред США при НАТО: союзники закупили у страны вооружение на $21 млрд

Союзники США по НАТО в прошлом году закупили у страны различное вооружение примерно на 21 миллиард долларов. Об этом говорится в заявлении постпреда Соединенных Штатов при альянсе Мэтью Уитэкера, распространенном Госдепом.
«Когда европейские государства инвестируют в свою оборону, они также непосредственным образом поддерживают создание рабочих мест в США, усиливают нашу производственную базу и укрепляют коллективную оборону Североатлантического альянса», — отметил Уитэкер, комментируя итоги саммита НАТО в нидерландской Гааге и договоренность членов организации увеличить расходы на оборону.
По словам дипломата, Штаты опережают союзников по НАТО в вопросе производства вооружения, поэтому альянсу нужно полагаться на американские технологии в оборонной сфере.
Саммит Североатлантического альянса проходил 24−25 июня. Страны-члены организации, в частности, договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение НАТО не окажет существенного влияния на безопасность РФ.