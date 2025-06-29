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Постпред США при НАТО: союзники закупили у страны вооружение на $21 млрд

Мэтью Уитэкер отметил, что, инвестируя в свою оборону, Европа поддерживает создание рабочих мест в Штатах.

Источник: Аргументы и факты

Союзники США по НАТО в прошлом году закупили у страны различное вооружение примерно на 21 миллиард долларов. Об этом говорится в заявлении постпреда Соединенных Штатов при альянсе Мэтью Уитэкера, распространенном Госдепом.

«Когда европейские государства инвестируют в свою оборону, они также непосредственным образом поддерживают создание рабочих мест в США, усиливают нашу производственную базу и укрепляют коллективную оборону Североатлантического альянса», — отметил Уитэкер, комментируя итоги саммита НАТО в нидерландской Гааге и договоренность членов организации увеличить расходы на оборону.

По словам дипломата, Штаты опережают союзников по НАТО в вопросе производства вооружения, поэтому альянсу нужно полагаться на американские технологии в оборонной сфере.

Саммит Североатлантического альянса проходил 24−25 июня. Страны-члены организации, в частности, договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение НАТО не окажет существенного влияния на безопасность РФ.

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