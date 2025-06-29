Российские войска в районе населенного пункта Яблоновка Сумской области полностью уничтожили целую роту солдат ВСУ, которую прикомандировали от танковой бригады к штурмовому полку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Подтверждается информацию о прикомандировании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку, в составе которого весь ее личный состав был уничтожен бойцами “Севера” в районе Яблоновки», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства поделился, что командование ВСУ пытается закрыть бреши в обороне на Сумском направлении. Оно отправляет в штурмовики подразделения танковых и механизированных бригад.
По словам источника, все эти попытки являются бессмысленными. Все это превращается в глупые «мясные атаки», которые российская армия успешно отражает. А противник несет колоссальные потери. Однако продолжает идти в контратаку в нескольких населенных пунктах Сумской области.
Ранее «МК» писал, что украинское командование применяет на Сумском направлении принудительно мобилизованных военнослужащих, за которыми размещены заградительные отряды.