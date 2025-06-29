Шавкат Мирзиёев наградил свыше 30 молодых людей медалями «Келажак бунедкори» — список

В соответствии с документом, награждены:
Абдиганиева Надира Абдиназар кизи — магистрант 1-го курса Каракалпакского государственного университета, Каракалпакстан;
Исмоилов Жамшидбек Рашид угли — лидер молодежи схода граждан махалли «Навоий» Турткульского района, Каракалпакстан;
Иброхимова Райёна Нодирбек кизи — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 4 города Андижана, Андижанская область;
Режавалиев Жамшидбек Жасурбек угли — директор общества с ограниченной ответственностью «Wester Group RJ» города Андижана, Андижанская область;
Дехконова Рухшона Шухрат кизи — студентка 1-го курса Бухарского государственного педагогического института, Бухарская область;
Туксанов Парвиз Абдурахимовича — специалист по подготовке к экзаменам SATучебного центра «Phoenix Academy» города Бухары, Бухарская область;
Адилова Фарзона Алишер кизи — начальник отдела по делам молодежи города Джизака, Джизакская область;
Турдибоев Акбар Икром угли — учредитель общества с ограниченной ответственностью «Wegroww Tech» Дустликского района, Джизакская область;
Жалилов Абдикаримбек Абдихалил угли — специалист группы проектного офиса общества с ограниченной ответственностью «Шуртан газ киме мажмуаси», Кашкадарьинская область;
Ходиева Ситора Шохаббос кизи — базовый докторант Каршинского государственного технического университета, Кашкадарьинская область;
Аслонов Аброр Бурхонович — старший мастер смены цеха по производству аммиака акционерного общества «Navoiyazot», Навоийская область;
Максютова Алина Хуршидовна — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 6 города Навои, Навоийская область;
Ахмадалиева Нихолахон Фозилжон кизи — старший преподаватель кафедры международных финансов Ташкентского государственного экономического университета, Наманганская область;
Мамадалиев Захириддин Сайфиддин угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Nightmare Labs» города Намангана, Наманганская область;
Кудратов Шохрух Одил угли — директор общества с ограниченной ответственностью «Polyglot school» города Самарканда, Самаркандская область;
Салимова Махбуба Хидирбай кизи — магистрант 1-го курса Самаркандского государственного университета, Самаркандская область;
Абдуалимов Алишер Самандар угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Sir uni xizmati» Сырдарьинского района, Сырдарьинская область;
Журабоева Зиёда Олимжон кизи — механизатор фермерского хозяйства «Озодбек тухфаси» Гулистанского района, Сырдарьинская область;
Исматова Шахзода Бахтиёр угли — учитель математики средней общеобразовательной школы № 14 города Термеза, Сурхандарьинская область;
Хакимжонова Ситорахон Абдукахор кизи — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Sitora Profession» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область;
Маматкулов Кахрамон Уктам угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Ibrat xos obod» города Бекабада, Ташкентская область;
Садикова Феруза Равшанбек кизи — тренер по таэквондо специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборства Ташкентской области;
Махмудов Саидахмадхон Саидахрорхон угли — руководитель частного предприятия «Textile Group and Gold» города Маргилана, Ферганская область;
Набиева Сабина Шерзод кизи — студентка 3-го курса Университета Аризоны Соединенных Штатов Америки, Ферганская область;
Очилова Мафтуна Омонжон кизи — лидер молодежи схода граждан махалли «Нурли хает» города Ургенча, Хорезмская область;
Юсупов Дилшодбек Улугбекович — директор общества с ограниченной ответственностью «Diip logistech» города Ургенча, Хорезмская область;
Курёзова Шохсанам Озодбой кизи — студентка 2-го курса Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, город Ташкент;
Халиков Шерзод Якубжанович — воспитатель Дома милосердия № 30 Яшнабадского района, город Ташкент;
Абдихоликов Бобир Алишер угли — член национальной сборной команды Узбекистана по футболу;
Бутаева Гуласал Тошкул кизи — студентка 2-го курса Международного Вестминстерского университета в городе Ташкенте;
Гойибова Орзугул Умаровна — эксперт негосударственной некоммерческой организации «Ибрат фарзандлари», руководитель проекта «TOP-100 Uni»;
Исроилова Азиза Илхом кизи — дата-аналитик представительства компании «EPAM Systems» в Узбекистане, программист;
Камбаров Асрор Авазович — летчик воздушного судна «А-320» департамента летной службы акционерного общества «Uzbekistan airways»;
Мухторов Сардорбек Нуроли угли — машинист высокоскоростного электропоезда «Afrosiyob» локомотивного депо «Узбекистон» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»;
Сабиров Нариман Русланович — врач-эндоскопист отделения эндоскопии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
Саипова Фотима Дилшод кизи — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по велоспорту;
Тохиржонова Гулрухбегим Алишер кизи — член женской сборной команды Узбекистана по шахматам.
Таким образом глава республики отметил целеустремленность, творческий и интеллектуальный потенциал, таланты и способности, патриотические и нравственные качества, честный и плодотворный труд этих молодых людей, которые добиваются успехов в разных сферах и служат примером для сверстников.
Медали свидетельствуют о достойном вкладе награжденных в развитие республики, дальнейшее укрепление ее международного авторитета.