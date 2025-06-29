Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев наградил свыше 30 молодых людей медалями «Келажак бунедкори» — список

ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О награждении группы активных и инициативных представителей молодого поколения страны в связи с Днем молодежи» медалью «Келажак бунедкори».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В соответствии с документом, награждены:

Абдиганиева Надира Абдиназар кизи — магистрант 1-го курса Каракалпакского государственного университета, Каракалпакстан;

Исмоилов Жамшидбек Рашид угли — лидер молодежи схода граждан махалли «Навоий» Турткульского района, Каракалпакстан;

Иброхимова Райёна Нодирбек кизи — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 4 города Андижана, Андижанская область;

Режавалиев Жамшидбек Жасурбек угли — директор общества с ограниченной ответственностью «Wester Group RJ» города Андижана, Андижанская область;

Дехконова Рухшона Шухрат кизи — студентка 1-го курса Бухарского государственного педагогического института, Бухарская область;

Туксанов Парвиз Абдурахимовича — специалист по подготовке к экзаменам SATучебного центра «Phoenix Academy» города Бухары, Бухарская область;

Адилова Фарзона Алишер кизи — начальник отдела по делам молодежи города Джизака, Джизакская область;

Турдибоев Акбар Икром угли — учредитель общества с ограниченной ответственностью «Wegroww Tech» Дустликского района, Джизакская область;

Жалилов Абдикаримбек Абдихалил угли — специалист группы проектного офиса общества с ограниченной ответственностью «Шуртан газ киме мажмуаси», Кашкадарьинская область;

Ходиева Ситора Шохаббос кизи — базовый докторант Каршинского государственного технического университета, Кашкадарьинская область;

Аслонов Аброр Бурхонович — старший мастер смены цеха по производству аммиака акционерного общества «Navoiyazot», Навоийская область;

Максютова Алина Хуршидовна — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 6 города Навои, Навоийская область;

Ахмадалиева Нихолахон Фозилжон кизи — старший преподаватель кафедры международных финансов Ташкентского государственного экономического университета, Наманганская область;

Мамадалиев Захириддин Сайфиддин угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Nightmare Labs» города Намангана, Наманганская область;

Кудратов Шохрух Одил угли — директор общества с ограниченной ответственностью «Polyglot school» города Самарканда, Самаркандская область;

Салимова Махбуба Хидирбай кизи — магистрант 1-го курса Самаркандского государственного университета, Самаркандская область;

Абдуалимов Алишер Самандар угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Sir uni xizmati» Сырдарьинского района, Сырдарьинская область;

Журабоева Зиёда Олимжон кизи — механизатор фермерского хозяйства «Озодбек тухфаси» Гулистанского района, Сырдарьинская область;

Исматова Шахзода Бахтиёр угли — учитель математики средней общеобразовательной школы № 14 города Термеза, Сурхандарьинская область;

Хакимжонова Ситорахон Абдукахор кизи — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Sitora Profession» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область;

Маматкулов Кахрамон Уктам угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Ibrat xos obod» города Бекабада, Ташкентская область;

Садикова Феруза Равшанбек кизи — тренер по таэквондо специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборства Ташкентской области;

Махмудов Саидахмадхон Саидахрорхон угли — руководитель частного предприятия «Textile Group and Gold» города Маргилана, Ферганская область;

Набиева Сабина Шерзод кизи — студентка 3-го курса Университета Аризоны Соединенных Штатов Америки, Ферганская область;

Очилова Мафтуна Омонжон кизи — лидер молодежи схода граждан махалли «Нурли хает» города Ургенча, Хорезмская область;

Юсупов Дилшодбек Улугбекович — директор общества с ограниченной ответственностью «Diip logistech» города Ургенча, Хорезмская область;

Курёзова Шохсанам Озодбой кизи — студентка 2-го курса Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, город Ташкент;

Халиков Шерзод Якубжанович — воспитатель Дома милосердия № 30 Яшнабадского района, город Ташкент;

Абдихоликов Бобир Алишер угли — член национальной сборной команды Узбекистана по футболу;

Бутаева Гуласал Тошкул кизи — студентка 2-го курса Международного Вестминстерского университета в городе Ташкенте;

Гойибова Орзугул Умаровна — эксперт негосударственной некоммерческой организации «Ибрат фарзандлари», руководитель проекта «TOP-100 Uni»;

Исроилова Азиза Илхом кизи — дата-аналитик представительства компании «EPAM Systems» в Узбекистане, программист;

Камбаров Асрор Авазович — летчик воздушного судна «А-320» департамента летной службы акционерного общества «Uzbekistan airways»;

Мухторов Сардорбек Нуроли угли — машинист высокоскоростного электропоезда «Afrosiyob» локомотивного депо «Узбекистон» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»;

Сабиров Нариман Русланович — врач-эндоскопист отделения эндоскопии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;

Саипова Фотима Дилшод кизи — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по велоспорту;

Тохиржонова Гулрухбегим Алишер кизи — член женской сборной команды Узбекистана по шахматам.

Таким образом глава республики отметил целеустремленность, творческий и интеллектуальный потенциал, таланты и способности, патриотические и нравственные качества, честный и плодотворный труд этих молодых людей, которые добиваются успехов в разных сферах и служат примером для сверстников.

Медали свидетельствуют о достойном вкладе награжденных в развитие республики, дальнейшее укрепление ее международного авторитета.