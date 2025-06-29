The Times узнала о шпионаже Израиля за Ираном задолго до начала войны

После, 28 июня, The Times выяснила, что еврейское государство начало подготовку операции против иранской республики еще в 2010 году. Уточняется, что была установлена точная локация производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане, а также собрана подробная информация об объекте в Натанзе.