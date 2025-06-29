The Times узнала о шпионаже Израиля за Ираном задолго до начала войны

«Шпионы Израиля проникли в самое сердце ракетной и ядерной программ Ирана, чтобы провести многолетний тайный сбор разведывательных данных и оценить, что инфраструктура Тегерана по производству оружия была гораздо более обширной, чем считалось ранее», — говорится в публикации.
Согласно данным израильской разведки «Моссад», Иран «стремительно развивался» в ядерной сфере, выйдя за рамки объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо.
25 июня сообщалось об аресте свыше 700 израильских шпионов и наемников в Иране за последние 12 дней. Уточняется, что большую часть задержали в провинции Керманшах (126 шпионов).
После, 28 июня, The Times выяснила, что еврейское государство начало подготовку операции против иранской республики еще в 2010 году. Уточняется, что была установлена точная локация производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане, а также собрана подробная информация об объекте в Натанзе.