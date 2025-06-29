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The Times узнала о шпионаже Израиля за Ираном задолго до начала войны

Израиль на протяжении многих лет изнутри шпионил за Ираном еще до начала вооруженного конфликта. Это 27 июня следует из слитых разведданных станы, которые приводит газета The Times.

Источник: РИА "Новости"

«Шпионы Израиля проникли в самое сердце ракетной и ядерной программ Ирана, чтобы провести многолетний тайный сбор разведывательных данных и оценить, что инфраструктура Тегерана по производству оружия была гораздо более обширной, чем считалось ранее», — говорится в публикации.

Согласно данным израильской разведки «Моссад», Иран «стремительно развивался» в ядерной сфере, выйдя за рамки объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо.

25 июня сообщалось об аресте свыше 700 израильских шпионов и наемников в Иране за последние 12 дней. Уточняется, что большую часть задержали в провинции Керманшах (126 шпионов).

После, 28 июня, The Times выяснила, что еврейское государство начало подготовку операции против иранской республики еще в 2010 году. Уточняется, что была установлена точная локация производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане, а также собрана подробная информация об объекте в Натанзе.