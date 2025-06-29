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«Единый, большой, красивый» законопроект Трампа прошел ключевое голосование в сенате

В ходе напряженного многочасового голосования сенат США принял законопроект президента Дональда Трампа «The Big Beautiful Bill» «Единый, большой, красивый» с минимальным перевесом — 51 голос «за» против 49.

В ходе напряженного многочасового голосования сенат США принял законопроект президента Дональда Трампа «The Big Beautiful Bill» «Единый, большой, красивый» с минимальным перевесом — 51 голос «за» против 49. Этот документ, уже утвержденный палатой представителей в мае, сочетает сокращение федеральных расходов с масштабными налоговыми льготами.

По оценкам бюджетного управления конгресса, реализация закона приведет к увеличению дефицита бюджета и росту государственного долга. Несмотря на это, принятие законопроекта стало значительной политической победой администрации Трампа в реализации его экономической программы.

Напомним, что Соединенные Штаты оказались на пороге долгового рабства из-за закона, который предложил президент США Дональд Трамп, связанный с налогами и расходами бюджета. Об этом в соцсети Х заявил американский миллиардер Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Саммит НАТО стал провалом для Зеленского.

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