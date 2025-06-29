В ходе напряженного многочасового голосования сенат США принял законопроект президента Дональда Трампа «The Big Beautiful Bill» «Единый, большой, красивый» с минимальным перевесом — 51 голос «за» против 49. Этот документ, уже утвержденный палатой представителей в мае, сочетает сокращение федеральных расходов с масштабными налоговыми льготами.
По оценкам бюджетного управления конгресса, реализация закона приведет к увеличению дефицита бюджета и росту государственного долга. Несмотря на это, принятие законопроекта стало значительной политической победой администрации Трампа в реализации его экономической программы.
Напомним, что Соединенные Штаты оказались на пороге долгового рабства из-за закона, который предложил президент США Дональд Трамп, связанный с налогами и расходами бюджета. Об этом в соцсети Х заявил американский миллиардер Илон Маск.
Ранее сообщалось, что Саммит НАТО стал провалом для Зеленского.