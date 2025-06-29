Командир Хруст: Безэкипажные катера ВСУ не подходят к берегам Крыма ближе 30 км

Морские дроны киевских боевиков перестали подходить к берегам Крыма ближе дистанции 30 км. О том, что российские добровольцы помогают Минобороны успешно защищать Крымское побережье, давая отпор новым видам безэкипажных катеров ВСУ, рассказывает командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» добровольческого корпуса с позывным Хруст.
«Мы научились и учимся всегда отражать какие-то новые задумки противника, он не останавливается. И мы каждый раз совершенствуем свою систему защиты», — заявил он в беседе с ТАСС.
Хруст также поделился, что встречал во время своей работы БЭК-камикадзе, БЭК-камикадзе с муляжами (дрейфующий, не способный на дальние атаки, но наносящий урон при приближении к нему), БЭК с ПЗРК-ракетами, БЭК с FPV-дронами.
Как KP.RU писал ранее, артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили укрытия ВСУ с пехотой, которые они оборудовали в лесных массивах, а также нанесли поражение антеннам спутниковой связи Starlink.