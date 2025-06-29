Командир Хруст: Безэкипажные катера ВСУ не подходят к берегам Крыма ближе 30 км

Хруст также поделился, что встречал во время своей работы БЭК-камикадзе, БЭК-камикадзе с муляжами (дрейфующий, не способный на дальние атаки, но наносящий урон при приближении к нему), БЭК с ПЗРК-ракетами, БЭК с FPV-дронами.