Германия поддержала удары по Ирану, сославшись на ограниченность разведданных

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ не обладает полной разведывательной информацией о ситуации с Ираном, поэтому была вынуждена согласиться с необходимостью ударов США и Израиля.
В интервью Die Zeit он подчеркнул, что Германия принимает аргументы союзников, располагающих более полными данными.
«Мы, немцы, не имеем всей разведывательной информации, которой располагают США, а также израильтяне. Они нам сказали, что это, с их точки зрения, необходимо — и это мы должны так и принять», — заявил министр.
Вадефуль отметил исторические основания для действий Израиля, напомнив о предыдущих атаках со стороны Ирана. При этом он выразил сомнения в том, что иранская ядерная программа полностью уничтожена.
«Потом в случае сомнений наше место на стороне Израиля», — заявил глава МИД ФРГ.
Ранее сообщалось, что саммит НАТО стал провалом для Зеленского.