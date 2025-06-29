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Германия поддержала удары по Ирану, сославшись на ограниченность разведданных

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ не обладает полной разведывательной информацией о ситуации с Ираном, поэтому была вынуждена согласиться с необходимостью ударов США и Израиля.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ не обладает полной разведывательной информацией о ситуации с Ираном, поэтому была вынуждена согласиться с необходимостью ударов США и Израиля.

В интервью Die Zeit он подчеркнул, что Германия принимает аргументы союзников, располагающих более полными данными.

«Мы, немцы, не имеем всей разведывательной информации, которой располагают США, а также израильтяне. Они нам сказали, что это, с их точки зрения, необходимо — и это мы должны так и принять», — заявил министр.

Вадефуль отметил исторические основания для действий Израиля, напомнив о предыдущих атаках со стороны Ирана. При этом он выразил сомнения в том, что иранская ядерная программа полностью уничтожена.

«Потом в случае сомнений наше место на стороне Израиля», — заявил глава МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО стал провалом для Зеленского.

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