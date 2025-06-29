В Норвегии власти страны не запрещают своим гражданам вступать в ряды наемников ВСУ. Об этом сообщил российский посол в Осло Николай Корчунов, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что там ограничиваются лишь устным предупреждением, что не стоит ехать воевать на Украину. Несколько таких «солдат удачи» уже вернулись домой в гробах.
«По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне ВСУ в различном качестве могли участвовать десятки норвежских “солдат удачи”, некоторые из которых уже погибли или, навоевавшись, вернулись в Норвегию», — рассказал Корчунов.
Посол добавил, что в МИД Норвегии не знает, сколько граждан страны участвуют в боевых действиях на стороне украинских националистов. При этом в ведомстве знают, что такие факты имеются. Тем наемникам, которые обращаются в МИД, рекомендуют воздержаться от поездок на Украину.
Ранее «МК» писал, что Норвежские власти начали вести дискриминирующую работу по отношению к российским ученым и экономоператоров на архипелаге Шпицберген. Это делается для усиления суверенитета Норвегии на данной территории, рассказал российский посол в Осло Николай Корчунов.