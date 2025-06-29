Власти Норвегии не запрещают своим подданным становиться наемниками ВСУ

Посол добавил, что в МИД Норвегии не знает, сколько граждан страны участвуют в боевых действиях на стороне украинских националистов. При этом в ведомстве знают, что такие факты имеются. Тем наемникам, которые обращаются в МИД, рекомендуют воздержаться от поездок на Украину.