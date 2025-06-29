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Накрыли «Калибрами» и «Геранями»: Россия произвела массированную атаку по объектам на Украине

Российские войска развернули масштабную атаку на Украину, задействовав ракеты и беспилотники, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Источник: Life.ru

По данным канала, крупная группа дронов «Герань» через Сумскую область нанесла удары по центральным и западным регионам Украины, а в Ровно были зафиксированы взрывы. Также отмечалось, что ракеты «Калибр» движутся со стороны Чёрного моря через Херсонскую область, при этом число атакующих беспилотников растёт за счёт подхода новых единиц. Сообщалось о 150 объектах.

Тем временем российские бойцы продолжают достигать успехов на фронте. Накануне ВС РФ освободили ещё один населённый пункт. Под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Позже стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.