По данным канала, крупная группа дронов «Герань» через Сумскую область нанесла удары по центральным и западным регионам Украины, а в Ровно были зафиксированы взрывы. Также отмечалось, что ракеты «Калибр» движутся со стороны Чёрного моря через Херсонскую область, при этом число атакующих беспилотников растёт за счёт подхода новых единиц. Сообщалось о 150 объектах.
Тем временем российские бойцы продолжают достигать успехов на фронте. Накануне ВС РФ освободили ещё один населённый пункт. Под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Позже стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.