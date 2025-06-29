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Страны НАТО закупили американское вооружение на рекордные 21 миллиард долларов

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что страны — союзники приобрели американских вооружений и военной техники на рекордные 21 миллиард долларов в прошлом году. В заявлении дипломат подчеркнул технологическое превосходство Штатов, отметив, что «разрыв между американскими военными инновациями и остальным миром огромен».

Источник: Life.ru

Уитакер акцентировал, что НАТО в значительной степени полагается на передовые технологии Вашингтона, которые составляют основу коллективной обороны альянса. При этом он указал на важный экономический аспект этих закупок — европейские страны, приобретая американское вооружение, фактически поддерживают рабочие места и производственную базу США.

Ранее в интервью с представителями СМИ президент России Владимир Путин отметил, что западные страны прибегают к ложным утверждениям о российской агрессии, чтобы оправдать свою милитаризацию. Он подчеркнул, что НАТО искажает действительность, используя мнимую угрозу от Москвы как предлог для увеличения военных бюджетов и агрессивной риторики.

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