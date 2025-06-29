Ранее в интервью с представителями СМИ президент России Владимир Путин отметил, что западные страны прибегают к ложным утверждениям о российской агрессии, чтобы оправдать свою милитаризацию. Он подчеркнул, что НАТО искажает действительность, используя мнимую угрозу от Москвы как предлог для увеличения военных бюджетов и агрессивной риторики.