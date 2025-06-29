Посол Корчунов: Норвегия не препятствует поездкам наемников на Украину

По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне ВСУ могли участвовать десятки норвежских наёмников, некоторые из которых уже погибли или вернулись домой после завершения конфликта. Однако в МИД Норвегии не располагают точными данными о количестве граждан, отправившихся на Украину, отметил глава дипмиссии.