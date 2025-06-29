Правительство Норвегии не препятствует поездкам наёмников на Украину, ограничиваясь лишь рекомендациями воздержаться от таких путешествий. Некоторые из норвежских наёмников уже погибли, сообщил посол России в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне ВСУ могли участвовать десятки норвежских наёмников, некоторые из которых уже погибли или вернулись домой после завершения конфликта. Однако в МИД Норвегии не располагают точными данными о количестве граждан, отправившихся на Украину, отметил глава дипмиссии.
По словам посла, тех наёмников, которые связываются с МИД перед поездкой, информируют о действующих рекомендациях в отношении Украины — воздержаться от любых поездок и покинуть страну.
Ранее николаевское подполье сообщило, что под Сумами ликвидирован отельно-ресторанный комплекс, где находились иностранные военные.