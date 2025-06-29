Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине один совет

Напомним, 1 июня новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией. Он занимает жёсткую позицию по Украине, а Россия не так давно объявила его в розыск. Политик набрал 50,89% голосов, а его оппонент, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, — 49,11%. Инаугурация Навроцкого запланирована на 6 августа. До этого момента Анджей Дуда продолжит исполнять обязанности главы Польши.