Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине один совет

«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Глава киевского режима в ответ заявил, что планирует пригласить новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить Украину после его инаугурации. Он подчеркнул необходимость поддержания диалога с новым польским лидером.
Напомним, 1 июня новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией. Он занимает жёсткую позицию по Украине, а Россия не так давно объявила его в розыск. Политик набрал 50,89% голосов, а его оппонент, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, — 49,11%. Инаугурация Навроцкого запланирована на 6 августа. До этого момента Анджей Дуда продолжит исполнять обязанности главы Польши.