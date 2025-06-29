Ничего не получится: Лавров прокомментировал желание Запада нанести поражение России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Запада никогда не получалось нанести «стратегическое поражение» РФ. И в этот раз у них тоже ничего не получится. Как подчеркивает глава профильного ведомства, представители западных государств уже начинают об этом догадываться.