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Ничего не получится: Лавров прокомментировал желание Запада нанести поражение России

Лавров заявил, что у Запада не получится нанести стратегическое поражение РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Запада никогда не получалось нанести «стратегическое поражение» РФ. И в этот раз у них тоже ничего не получится. Как подчеркивает глава профильного ведомства, представители западных государств уже начинают об этом догадываться.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана», — заявил политик в воскресенье, 29 июня, на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Как KP.RU писал ранее, вечером 28 июня самолет, на борту которого находился Сергей Лавров, успешно приземлился в аэропорту города Чолпон-Ата, Киргизии. Министр прибыл в государство для проведения ряда рабочих встреч и переговоров.

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