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Лавров сделал заявление о стратегическом поражении РФ от Запада

Западные страны не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение, используя для этого, в том числе, в качестве тарана киевский режим.

Западные страны не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение, используя для этого, в том числе, в качестве тарана киевский режим. Однако подобный сценарий не сбудется никогда, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз», — твердо заверил Лавров.

Дипломат также отметил, что на Западе все-таки уже приходит осознание того, что намеченные ими планы не сбудутся.

Ранее Серегей Лавров заявлял, что сейчас страны Запада «вымаливают» для Украины перемирие без дополнительных условий, от чего глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказывался «пару лет назад».

«МК» писал, что Зеленский резко поменял отношение к конфликту с Россией, показав Западу, что хочет не победы над РФ, а ничью.

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