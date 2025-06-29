Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Украину «потерпеть»

Навроцкий ранее допускал возможность корректировки позиции Варшавы относительно интеграции Киева в западные структуры (НАТО, ЕС). В начале текущего года он утверждал, что не рассматривает Украину в составе ЕС или НАТО до разрешения «столь значимых для поляков цивилизационных вопросов», включая проблематику Волынской трагедии. В предвыборный период он настаивал, что Польше следует поддерживать президента США Дональда Трампа даже при его критике Европы и угрозах прекратить помощь Украине.