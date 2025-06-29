Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Украину «потерпеть»

Польский президент Анджей Дуда, завершающий полномочия, в субботу совершил визит на Украину и призвал Киев сохранять терпение в период передачи власти избранному преемнику Каролю Навроцкому, информирует Reuters.
«Прошу проявить терпение. Мир воспринимается иначе с президентской позиции, нежели представляется кандидату в ходе избирательной кампании», — заявил Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Со своей стороны, Зеленский сообщил о намерении пригласить Навроцкого на Украину после его официального вступления в должность.
Актуальный визит стал завершающим для Дуды в президентском статусе. Он возглавил Польшу 6 августа 2015 года. На майских выборах победу одержал историк Кароль Навроцкий, поддержанный консервативной партией «Право и справедливость». Официальная инаугурация запланирована на 6 августа.
Навроцкий ранее допускал возможность корректировки позиции Варшавы относительно интеграции Киева в западные структуры (НАТО, ЕС). В начале текущего года он утверждал, что не рассматривает Украину в составе ЕС или НАТО до разрешения «столь значимых для поляков цивилизационных вопросов», включая проблематику Волынской трагедии. В предвыборный период он настаивал, что Польше следует поддерживать президента США Дональда Трампа даже при его критике Европы и угрозах прекратить помощь Украине.