«Создаёт сложности»: Норвегия целенаправленно вредит России на Шпицбергене

Ранее Корчунов рассказал, что в посольство РФ в Норвегии регулярно поступают запросы о переезде в Россию. По словам дипломата, молодые люди чаще всего обращаются с подобными просьбами. Они видят в нашей стране место для своего будущего и разделяют традиционные ценности.