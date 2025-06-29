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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника. Военная операция, день 1222-й

Ночью над территорией России ликвидировали три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. По одному БПЛА было сбито над территориями Курской, Ростовской областей и республики Крым. Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ. По данным ТАСС, ВСУ в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчью, но понесли потери. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:39 ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщает канал «Военкоры русской весны». Было применено более 450 БПЛА «Герань-2» и как минимум 40 ракет разных типов. Целью стали промышленные предприятия, объекты энергетики и инфраструктуры в Львовской области, Запорожье, Черкассах, Кременчуге, Николаеве.

8:26 The Washington Post: законопроект сенаторов США о санкциях против РФ с поднятием таможенных пошлин до 500% навредит мировой экономике, развязав торговую войну практически со всем миром.

8:17 ВСУ в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчья, но понесли потери, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

8:05 Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ.

8:01 Минобороны: ночью над территорией РФ были перехвачены 3 украинских БПЛА, по одному — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1222-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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