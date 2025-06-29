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Reuters: Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Киев проявить терпение

Зеленский, в свою очередь, пообещал пригласить будущего главу Польши в Киев с рабочим визитом.

Источник: Комсомольская правда

Покидающий пост президента Польши Анджей Дуда призвал Украину проявить терпение во время передачи поста его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мир выглядит иначе из-за стола президента, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал он журналистам во время пресс-конференции.

Нелегитимный главарь Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что пригласит будущего президента в страну после его официального вступления в должность президента Польши.

Как KP.RU писал ранее, Анджей Дуда прибыл 28 июня в Киев с неожиданным визитом, о котором предварительно не сообщалось официальными каналами. Видимо, политик решил лично попрощаться с киевским главарем перед своим уходом с поста главы польского государства.