Покидающий пост президента Польши Анджей Дуда призвал Украину проявить терпение во время передачи поста его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом пишет агентство Reuters.
«Мир выглядит иначе из-за стола президента, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал он журналистам во время пресс-конференции.
Нелегитимный главарь Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что пригласит будущего президента в страну после его официального вступления в должность президента Польши.
Как KP.RU писал ранее, Анджей Дуда прибыл 28 июня в Киев с неожиданным визитом, о котором предварительно не сообщалось официальными каналами. Видимо, политик решил лично попрощаться с киевским главарем перед своим уходом с поста главы польского государства.