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США могут развязать торговую войну со всем миром из-за России

Соединенные Штаты Америки в случае введения санкций против России, которые предлагают отдельные сенаторы, развяжут торговую войну со всем миром, так как у РФ разносторонние экономические связи во всех концах света.

Соединенные Штаты Америки в случае введения санкций против России, которые предлагают отдельные сенаторы, развяжут торговую войну со всем миром, так как у РФ разносторонние экономические связи во всех концах света. Такое мнение высказала газета The Washington Post.

Предлагаемые пошлины в 500% и принятие вторичных рестрикций на торговых партнеров Москвы приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики, отмечает издание. Американские сенаторы хотят обрушить экономику России, наложив ограничения на энергоносители, уран и другие товары.

В качестве примера автор публикации приводит торговые связи России с Японией, которая покупает уголь и сжиженный газ из РФ. По этим же направлениям идет сотрудничество с Тайванем, Южной Кореей, Китаем, Турцией, Индией, Евросоюзом и другими.

Если санкционная атака случится, то все эти связи будут разорваны, пострадает не только российская экономика, но и американская. Также будет нанесен серьезный ущерб авторитету США.

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