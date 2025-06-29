Соединенные Штаты Америки в случае введения санкций против России, которые предлагают отдельные сенаторы, развяжут торговую войну со всем миром, так как у РФ разносторонние экономические связи во всех концах света. Такое мнение высказала газета The Washington Post.
Предлагаемые пошлины в 500% и принятие вторичных рестрикций на торговых партнеров Москвы приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики, отмечает издание. Американские сенаторы хотят обрушить экономику России, наложив ограничения на энергоносители, уран и другие товары.
В качестве примера автор публикации приводит торговые связи России с Японией, которая покупает уголь и сжиженный газ из РФ. По этим же направлениям идет сотрудничество с Тайванем, Южной Кореей, Китаем, Турцией, Индией, Евросоюзом и другими.
Если санкционная атака случится, то все эти связи будут разорваны, пострадает не только российская экономика, но и американская. Также будет нанесен серьезный ущерб авторитету США.