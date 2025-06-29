Лавров: Запад не сможет нанести РФ стратегическое поражение с помощью Украины

«Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз», — сказал министр иностранных дел на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Лавров предположил, что страны Запада начинают об этом догадываться.
Кулубаев в разговоре с главой российского МИДа заявил, что Москва и Бишкек должны продолжать поддерживать диалог и стремиться к взаимопониманию.
Сергей Лавров находится в Киргизии с официальном визитом. 30 июня в Чолпон-Ате пройдет встреча глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности.
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