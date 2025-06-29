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Жители Сум массово продают квартиры из-за напряжённости в регионе

В украинских Сумах наблюдается ажиотаж на рынке жилья. На фоне эскалации в регионе многие горожане начали спешно продавать свою недвижимость. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Ситуация на рынке недвижимости Сум остаётся нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жильё в Сумах и его окрестностях», — сказал собеседник РИА «Новости».

Эксперт связывает происходящее на рынке недвижимости в Сумах с ухудшением социальной ситуации, в частности, с участившимися конфликтами между местными жителями и военнослужащими. Он подчеркнул, что официальной статистики по ценам на недвижимость за последний месяц пока нет, но предупредил, что при сохранении текущей динамики к концу лета в Сумах может возникнуть избыток жилья, что неминуемо приведёт к снижению цен.

Ранее сообщалось, что Российская армия применила ракетный комплекс «Искандер» для удара по объекту Вооружённых сил Украины. Целенаправленная атака на центр подготовки мобилизованных подразделений ВСУ в окрестностях Сум привела к значительным потерям — до 100 украинских военных были ликвидированы одним ударом.