Украинский истребитель F-16 разбился с пилотом во время ударов ВС РФ

Украинский истребитель F-16 разбился минувшей ночью во время массированного удара ВС РФ, погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Об этом сообщают украинские СМИ.
В публикациях отмечается, что воздушное судно получило повреждения в ходе выполнения боевой задачи и начало терять высоту, пилот увел его от населенного пункта, но не смог катапультироваться.
К слову, ранее один из российских военнослужащих, с позывным Спартак, рассказал, что истребители F-16 с легкостью могут ликвидироваться зенитными ракетными комплексами российской противовоздушной обороны С-300 В.