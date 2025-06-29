Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский истребитель F-16 разбился с пилотом во время ударов ВС РФ

По некоторым данным, погиб летчик 1-го класса.

Источник: Аргументы и факты

Украинский истребитель F-16 разбился минувшей ночью во время массированного удара ВС РФ, погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Об этом сообщают украинские СМИ.

В публикациях отмечается, что воздушное судно получило повреждения в ходе выполнения боевой задачи и начало терять высоту, пилот увел его от населенного пункта, но не смог катапультироваться.

К слову, ранее один из российских военнослужащих, с позывным Спартак, рассказал, что истребители F-16 с легкостью могут ликвидироваться зенитными ракетными комплексами российской противовоздушной обороны С-300 В.