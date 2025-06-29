Новый массированный удар по Украине: Львов, Кременчуг, ВСУ потеряли F-16

Украинские официальные лица сообщают, что с субботы на воскресенье 29 июня по объектам на территории нескольких областей был нанесен массированный ракетно-дроновый удар. Воздушные силы ВСУ потеряли F-16 и летчика. Зафиксированы мощные взрывы и пожары.
Об ударах по Львовской области сообщают местные власти. Под атакой находились объекты критической инфраструктуры.
Взрывы зафиксированы в Черкасской области, в частности в городе Смела, который является важным железнодорожным узлом и где находятся предприятия машиностроения.
Производственное помещение получило повреждение в Запорожье. А в Николаеве произошел пожар на складе объекта инфраструктуры. Мощный удар был нранесен в Полтавской области по Кременчугу, где всю ночь потом ликвидировали последствия на одном из предприятий.
По данным мониторинговых украинских ресурсов в общей сложности по территории Украины было выпущено предварительно около 450 дронов и 40 ракет различного типа. Многие киевляне также из-за воздушной тревоги ночевали в метро.
Воздушные силы Украины сообщают, что к отражению массированной атаки были привлечены все средства, в том числе самолеты F-16. Однако в результате вместе с самолетом разбился лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Как отмечается в заявлении, его самолет получил повреждение, начал терять высоту. Катапультироваться пилот не успел.
По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, серьезные повреждения получил Кульбакинский военный аэродром на окране Николаева. Он предполагает, что были проломлены арочные укрытия, где были склады и, вероятно, самолеты. Кроме этого в районе аэродрома находится самолетно-ремонтное предприятие, куда загоняют F-16 и где также собирают БПЛА. Также рядом на Тепловозоремонтном заводе производится ремонт бронированной техники и одновременно на заводе бывает до 30 единиц.
«Теперь понимаете размах?», — задал вопрос Лебедев своим подписчикам.