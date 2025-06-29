Новый массированный удар по Украине: Львов, Кременчуг, ВСУ потеряли F-16

По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, серьезные повреждения получил Кульбакинский военный аэродром на окране Николаева. Он предполагает, что были проломлены арочные укрытия, где были склады и, вероятно, самолеты. Кроме этого в районе аэродрома находится самолетно-ремонтное предприятие, куда загоняют F-16 и где также собирают БПЛА. Также рядом на Тепловозоремонтном заводе производится ремонт бронированной техники и одновременно на заводе бывает до 30 единиц.