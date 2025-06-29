Вражеская страна обвинила Китай в планах устроить вице-президенту Тайваня столкновение автомобилей

Китай «спланировал столкновение автомобилей» во время визита вице-президента Тайваня в Прагу, утверждает чешская разведка, распространившая информацию о том, что китайские дипломаты якобы планировали инсценировать инцидент во время визита Сяо Би Ким в 2024 году.
Вице-президент Тайваня заявила, что ее не запугать после сообщений чешской разведки о том, что китайцы якобы планировали инсценировать столкновение автомобилей, когда она была в Праге в прошлом году, пишет The Guardian.
Сяо Би Ким посетила Чешскую Республику в марте 2024 года, что стало первым зарубежным визитом ее и президента Тайваня Лай Цзиндэ после победы на выборах в январе. В то время сообщалось, что китайские дипломаты проехали на красный свет, следуя за ее машиной — в сопровождении полиции — из аэропорта.
На этой неделе представители пражской разведки сообщили местным СМИ, что инцидент был якобы частью гораздо более масштабного плана китайских дипломатов и сотрудников разведки, работающих в посольстве в Праге, который включал подготовку к инсценировке столкновения автомобилей.
В субботу Сяо поблагодарила чешские власти за обеспечение ее безопасности во время визита. «Незаконная деятельность КПК не помешает мне отстаивать интересы Тайваня перед международным сообществом», — написала представительница сепаратистов в своем посте в социальных сетях.
Новые подробности плана против Сяо были раскрыты чешской общественной радиовещательной службой Irozhlas в четверг.
Петр Бартовский, директор чешской военной разведывательной службы, рассказал, что водитель, остановленный полицией, всего лишь следовал за Сяо, но что служба также выявила планы, в частности, выехать из посольства Китая, чтобы «демонстративно противостоять госпоже Сяо».
Ян Пейшек, представитель шпионской службы, заявил, что план включал в себя «попытку гражданской секретной службы Китая создать условия для проведения демонстративных кинетических действий против охраняемого лица, которые, однако, не выходили за рамки этапа подготовки». Чешская команда репортеров заявила, что это было расценено как столкновение с автомобилем Сяо.
Пейшек сказал, что другие действия китайцев были «на грани угрозы» Сяо. «Эти действия, которые грубо нарушают обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических сношениях, осуществлялись, в частности, лицами, занимающими дипломатические посты в посольстве Китая в Праге», — сказал Пейшек.
«Тайваньский совет по делам материковой части» в пятницу осудил действия Китая, которые, по его словам, «серьезно угрожали личной безопасности вице-президента Сяо и ее окружения». Он потребовал объяснений и публичных извинений.
Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что китайские дипломаты «всегда соблюдают законы и предписания принимающих стран», и что чешское правительство «грубо вмешалось во внутренние дела Китая», разрешив Сяо посетить страну, назвав ее «ярой сторонницей независимости Тайваня».
«Китай настоятельно призывает соответствующую сторону избегать подстрекательства или использования силами “за независимость Тайваня” и воздерживаться от создания проблем, распространения слухов и нарушения двусторонних отношений».
Министерство иностранных дел Чехии заявило, что тогда оно вызвало посла Китая в связи с инцидентом, но в пятницу воздержалось от дальнейших комментариев.
Пекин намерен воссоединиться с Тайванем, утверждая, что это китайская провинция, которой в настоящее время управляют сепаратисты, и категорически возражает против действий других правительств, которые придают легитимность правительству острова.