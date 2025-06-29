Вражеская страна обвинила Китай в планах устроить вице-президенту Тайваня столкновение автомобилей

Сяо Би Ким посетила Чешскую Республику в марте 2024 года, что стало первым зарубежным визитом ее и президента Тайваня Лай Цзиндэ после победы на выборах в январе. В то время сообщалось, что китайские дипломаты проехали на красный свет, следуя за ее машиной — в сопровождении полиции — из аэропорта.