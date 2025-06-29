Никогда полицейские не выполняли такую позорную работу: В Молдове объявлена охота на мётлы — ПАСовцы очень боятся, что их скоро выметут

Вот вы будете смеяться, а молдавская полиция расследует, где, когда, кем и почём купили мётлы, которыми жители Оргеева встречали премьера Дорина Речана.
Говорят, лучших оперов бросили на эту ответственную миссию. Им стыдно, нам стыдно, всем стыдно. Кроме Речана.
Дорин «Рюкзак» Речан, он же «Космонавт», он же «Наркоман Палыч», решил позориться до последнего. Взломанной двери, ему оказалось мало.
Теперь штрафовать будут не только за смс в телефоне, но и метлу в доме?
Напомним, что во время визита Дорина Речана в Оргеев, жители района встречали его лозунгами «Jos Recean!». Люди размахивали метлами, недвусмысленно показывая, насколько Речану здесь не рады.
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