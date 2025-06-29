В объединении открыто поддержали и представителей от социал-демократов Германии. Они в своем манифесте призывают к сотрудничеству с Россией. В «Союзе» также заявили, что ФРГ скатывается в яму авторитаризма из-за отсутствия разнообразия мнений. И они намерены этого тоже добиваться.