Новая архитектура безопасности на европейском континенте должна создаваться совместно с Россией, а Германии нужно отказаться от идеи увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. К такому сценарию призвали активисты партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», передает агентство DPA.
«Вместо безответственной мании наращивания вооружений и роста конфронтации мы требуем усилий по заключению новых договоров в области контроля над вооружениями, способствующим укреплению доверия мерам и созданию новой европейской архитектуры безопасности, которая должна в интересах стабильности и мира включать и Россию», — говорится в публикации.
«Союз» будет добиваться такого же решения, как и в Испании, — отказ от повышения военных расходов по требованию США и НАТО до 5% от ВВП страны. Партия обвиняет действующие немецкие власти в безоговорочном следовании геополитическим интересам Америки.
В объединении открыто поддержали и представителей от социал-демократов Германии. Они в своем манифесте призывают к сотрудничеству с Россией. В «Союзе» также заявили, что ФРГ скатывается в яму авторитаризма из-за отсутствия разнообразия мнений. И они намерены этого тоже добиваться.
Ранее «МК» писал, что Фридрих Мерц, канцлер Германии, признал наличие у части немецкого общества глубоких опасений относительно возможного военного конфликта с Россией.