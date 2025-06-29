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Гросу проведет в Великобритании и Ирландии встречи с парламентариями и диаспорой

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Делегация парламента Молдовы во главе со спикером законодательного собрания Игорем Гросу отправилась с рабочим визитом в Великобританию и Ирландию.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что Гросу в Лондоне и Дублине проведет встречи со своими коллегами — спикером Палаты общин Великобритании Линдси Хойлом и спикером Палаты представителей Ирландии Вероной Мерфи. Также намечены беседы в британском парламенте с депутатами группы дружбы с Республикой Молдова. В повестку дня визита Гросу входит в том числе обмен мнениями с председателями комитетов парламента Ирландии по поводу проектов двусторонних соглашений о социальной защите и конвертации водительских прав.

Помимо рабочих встреч председатель парламента Молдовы также собирается встретиться с представителями диаспоры. Гросу примет участие в таких форумах, как «Молдова-Ирландия: мосты преимущества» в Ирландии и Diaspora Invest в Великобритании. Также Гросу посетит фестивали «Diaspora Fest Sport и традиции», и «Колос пшеницы», посвященных национальным молдавским традициям и культуре.

В состав нынешней парламентской делегации Молдовы, которая будет сопровождать главу законодательного органа во время рабочего визита, войдут депутаты Раду Мариан, председатель парламентской группы дружбы с Великобританией, и Ион Шпак, председатель парламентской группы дружбы с Ирландией. Визит продлится с 29 июня по июля.