Гросу проведет в Великобритании и Ирландии встречи с парламентариями и диаспорой

Сообщается, что Гросу в Лондоне и Дублине проведет встречи со своими коллегами — спикером Палаты общин Великобритании Линдси Хойлом и спикером Палаты представителей Ирландии Вероной Мерфи. Также намечены беседы в британском парламенте с депутатами группы дружбы с Республикой Молдова. В повестку дня визита Гросу входит в том числе обмен мнениями с председателями комитетов парламента Ирландии по поводу проектов двусторонних соглашений о социальной защите и конвертации водительских прав.
Помимо рабочих встреч председатель парламента Молдовы также собирается встретиться с представителями диаспоры. Гросу примет участие в таких форумах, как «Молдова-Ирландия: мосты преимущества» в Ирландии и Diaspora Invest в Великобритании. Также Гросу посетит фестивали «Diaspora Fest Sport и традиции», и «Колос пшеницы», посвященных национальным молдавским традициям и культуре.
В состав нынешней парламентской делегации Молдовы, которая будет сопровождать главу законодательного органа во время рабочего визита, войдут депутаты Раду Мариан, председатель парламентской группы дружбы с Великобританией, и Ион Шпак, председатель парламентской группы дружбы с Ирландией. Визит продлится с 29 июня по июля.