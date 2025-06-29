Гросу проведет в Великобритании и Ирландии встречи с парламентариями и диаспорой

Сообщается, что Гросу в Лондоне и Дублине проведет встречи со своими коллегами — спикером Палаты общин Великобритании Линдси Хойлом и спикером Палаты представителей Ирландии Вероной Мерфи. Также намечены беседы в британском парламенте с депутатами группы дружбы с Республикой Молдова. В повестку дня визита Гросу входит в том числе обмен мнениями с председателями комитетов парламента Ирландии по поводу проектов двусторонних соглашений о социальной защите и конвертации водительских прав.