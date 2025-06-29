«Всё может измениться»: В Госдуме высказались о судьбе Youtube в России

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram* — это экстремистское сообщество. Конечно, всё может измениться, наши партнёры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в своё время “приземлиться”, открыв полномочное представительство», — сказал он в интервью РИА «Новости».