Сенаторы поддержали «большой и красивый» законопроект Трампа о снижении налогов

Республиканцы в американском Сенате поддержали «большой и красивый» законопроект Трампа при решающем голосовании. Преодолев важное процедурное препятствие, Сенат проголосовал 51 голосом против 49 за открытие дебатов по законопроекту.
Контролируемый республиканцами Сенат США поддержал законопроект президента Дональда Трампа о резком снижении налогов и расходов в ходе ключевого процедурного голосования поздно вечером в субботу, повысив шансы на то, что законодатели смогут принять его «большой, красивый законопроект» в ближайшие дни, пишет The Guardian.
Эта мера, главная законодательная цель Трампа, преодолела свое первое процедурное препятствие при голосовании 51 голосами против 49, при этом два сенатора-республиканца проголосовали против нее.
Результат был достигнут после нескольких часов переговоров, в ходе которых лидеры республиканцев и вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе серии закрытых переговоров пытались убедить тех, кто в последний момент отказался.
Процедурное голосование, которое должно было положить начало обсуждению 940-страничного законопроекта о финансировании основных иммиграционных, пограничных, налоговых и военных приоритетов Трампа, началось после многочасовой задержки.
Затем вопрос оставался открытым более трех часов, поскольку три сенатора-республиканца — Том Тиллис, Рон Джонсон и Рэнд Пол — присоединились к демократам, выступив против этого закона. Трое других сенаторов — Рик Скотт, Майк Ли и Синтия Ламмис — всю ночь вели переговоры с лидерами республиканцев в надежде добиться более существенного сокращения расходов.
В конце концов, сенатор от Висконсина Джонсон изменил свой голос «против» на «за», оставив только Пола и Тиллиса противниками среди республиканцев.
Мегазаконопроект расширит действие налоговых льгот 2017 года, которые были главным законодательным достижением Трампа во время его первого президентского срока, сократит другие налоги и увеличит расходы на вооруженные силы и охрану границ.
Но спорный законопроект вызвал разногласия, и Илон Маск, миллиардер-спонсор Трампа, снова выступил с резкой критикой версии законопроекта Палаты представителей, осудив проект Сената на своей платформе социальных сетей X в субботу.
«Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический ущерб нашей стране!» — написал Маск. «Совершенно безумный и разрушительный, — добавил Маск о законопроекте. — Он помогает отраслям прошлого и наносит серьезный ущерб отраслям будущего».
По оценкам беспартийных аналитиков, вариант законопроекта Трампа о снижении налогов и расходов увеличит государственный долг США на триллионы долларов до 36,2 трлн долларов, пишет The Guardian.
Демократы яростно выступали против законопроекта, заявляя, что его элементы, предусматривающие снижение налогов, принесут непропорциональную пользу богатым за счет социальных программ, на которые полагаются американцы с низкими доходами.
Чак Шумер, главный демократ в Сенате, потребовал, чтобы законопроект был зачитан вслух до начала дебатов, заявив, что республиканцы в Сенате пытаются принять «радикальный законопроект».
Трамп настаивает на том, чтобы Конгресс завершил рассмотрение, хотя иногда подает противоречивые сигналы, давая больше времени.
Законопроект представляет собой амбициозный, но сложный комплекс приоритетов Республиканской партии. По своей сути, он сделает постоянными многие налоговые льготы, введенные во время первого президентского срока Трампа, которые в противном случае истекли бы к концу года, если Конгресс не предпримет никаких действий, что приведет к потенциальному повышению налогов для американцев. Законопроект добавит новые льготы, включая отсутствие налогов на чаевые, и выделит 350 миллиардов долларов на национальную безопасность, в том числе на реализацию программы массовой депортации Трампа, поясняет The Guardian.
Некоторые законодатели говорят, что сокращения заходят слишком далеко, особенно для людей, получающих медицинскую помощь по программе Medicaid. Тем временем консерваторы, обеспокоенные государственным долгом, настаивают на более резких сокращениях.
Окончательный текст включает в себя предложение о снижении налога для поставщиков услуг Medicaid. В новой редакции продлевается срок начала этих сокращений и создается фонд в размере 25 миллиардов долларов для оказания помощи сельским больницам и поставщикам услуг.
Большинство штатов вводят налог на поставщиков медицинских услуг, чтобы увеличить федеральные выплаты по программе Medicaid. Некоторые республиканцы утверждают, что это мошенничество и его следует отменить.
Беспартийное бюджетное управление Конгресса заявило, что в соответствии с версией законопроекта, принятой Палатой представителей, еще около 10,9 миллиона человек останутся без медицинской помощи и по меньшей мере на 3 миллиона меньше будут претендовать на продовольственную помощь. CBO еще не давал публичной оценки законопроекту Сената, в котором предлагается более резкое сокращение налогов. Согласно законопроекту Палаты представителей, для людей с высоким доходом налог будет снижен примерно на 12 000 долларов, в то время как беднейшим американцам этот пакет обойдется в 1600 долларов, сообщает CBO.