Сенаторы поддержали «большой и красивый» законопроект Трампа о снижении налогов

Законопроект представляет собой амбициозный, но сложный комплекс приоритетов Республиканской партии. По своей сути, он сделает постоянными многие налоговые льготы, введенные во время первого президентского срока Трампа, которые в противном случае истекли бы к концу года, если Конгресс не предпримет никаких действий, что приведет к потенциальному повышению налогов для американцев. Законопроект добавит новые льготы, включая отсутствие налогов на чаевые, и выделит 350 миллиардов долларов на национальную безопасность, в том числе на реализацию программы массовой депортации Трампа, поясняет The Guardian.