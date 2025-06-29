Рубио назвал неприемлемыми призывы в Иране казнить гендиректора МАГАТЭ

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Призывы в Иране к аресту и казни Гросси неприемлемы и должны быть осуждены», — говорится в сообщении.
Рубио подчеркнул важность работы МАГАТЭ в Иране. Он призвал Тегеран обеспечить безопасность персонала агентства и выразил поддержку его деятельности.
Ранее стало известно, что гендиректора Международного агентства по ядерной энергии Рафаэля Гросси больше не будут пускать на ядерные объекты в Иране.
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