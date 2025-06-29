Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер сообщил, что на Западе не могут официально признать собственное поражение и прекратить участие в украинском конфликте. Кроме того, на прошедшем саммите НАТО в итоговом коммюнике тема с Киевом затрагивалась лишь вскользь. При этом и заявления альянса стали звучать менее агрессивно. Обозреватель The Telegraph Чарльз Мур отметил, что лидер РФ Владимир Путин может быть доволен подобным, передает 360.ru.