Лавров заявил, что Запад не нанесет РФ стратегическое поражение, используя для этого Украину.
Западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, используя Киев в качестве инструмента давления. Однако эти усилия обречены на провал, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что на Западе уже начинают осознавать бесперспективность своих действий.
«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз», — заявил Лавров в ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
В условиях текущей международной обстановки глава МИД РФ также отметил особую важность углубления российско-киргизского сотрудничества во всех сферах. Несмотря на санкционное давление и ограничения, сейчас наблюдается положительная динамика в товарообороте между двумя странами. Также развивается и взаимодействие в гуманитарной, образовательной и других областях, включая деятельность на международных платформах.
Сергей Лавров добавил, что укреплению партнерских отношений Москвы и Бишкека способствует регулярный диалог между руководителями государств и тесное межправительственное сотрудничество. Кроме того, он выразил признательность Киргизии за бережное отношение к исторической памяти о подвиге СССР в годы Великой Отечественной войны.
Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер сообщил, что на Западе не могут официально признать собственное поражение и прекратить участие в украинском конфликте. Кроме того, на прошедшем саммите НАТО в итоговом коммюнике тема с Киевом затрагивалась лишь вскользь. При этом и заявления альянса стали звучать менее агрессивно. Обозреватель The Telegraph Чарльз Мур отметил, что лидер РФ Владимир Путин может быть доволен подобным, передает 360.ru.