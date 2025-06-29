Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У них ничего не получится»: Лавров оценил желание Запада нанести поражение РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не сможет добиться стратегического поражения России через Украину. Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Источник: Life.ru

Министр подчеркнул, что западные страны пытаются использовать украинское руководство в качестве инструмента давления на Россию, однако эти попытки обречены на провал. По его словам, на Западе уже начинают осознавать бесперспективность такой стратегии.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз», — подчеркнул Лавров.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию российско-киргизских отношений. Министр отметил устойчивый рост товарооборота между странами, несмотря на санкционное давление, а также активное сотрудничество в гуманитарной и образовательной сферах.

Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В программе были запланированы переговоры с президентом Киргизии и главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым, а также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Перед этим Лавров заявил о готовности России рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию украинского конфликта и укреплению евразийской безопасности.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше