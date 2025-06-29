Мерц заявил, что не разделяет страха жителей ФРГ перед войной

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что в жителях ФРГ глубоко укоренился страх перед войной. Его слова приводит местная газета Süddeutsche Zeitung.
«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — заявил немецкий политик.
Мерц отметил, что Германии на протяжении десятилетий удавалось избегать военных конфликтов.
«Само собой разумеющимся это не является, и мы должны постоянно дискутировать на эту тему», — заключил федеральный канцлер.
Ранее председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Йенс Шпан призвал предоставить Германии или ЕС прямой доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.